Прокуратурі Франції доручили розслідувати наміри "ДНР" відкрити представництво в Марселі

Клімкін нагадав, що створення "фальшивих дипломатичних місій" тягне за собою юридичну відповідальність

Міністерство закордонних справ Франції звернулося у прокуратуру, аби розслідувати наміри відкрити так зване представництво "ДНР" у Марселі.

"МЗС Франції звернувся до прокуратури через наміри так званої "ДНР" відкрити "представництво" у Марселі", - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Клімкін нагадав, що створення "фальшивих дипломатичних місій" тягне за собою юридичну відповідальність.

"Нагадування для тих, хто ще не зрозумів, що світ об'єднався заради України", - написав очільник МЗС.

Раніше посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що поїздки французьких депутатів до Криму і на Донбас не ставлять під сумнів позицію щодо підтримки цілісності України.

Торік "представництво "ДНР" відкривали у Чехії - на початку вересня у місті Острава. Це супроводжувалося протестом активістів, які засудили такі дії. Та нотою від МЗС України.

Цьогоріч суд у місті Острава ухвалив рішення ліквідувати так зване "предствництво ДНР" як незаконне.

Нагадаємо, наприкінці вересня обласний суд в Остраві (Чехія) прийняв рішення ліквідувати самопроголошене "почесне консульство Донецької народної республіки", визнавши його діяльність незаконною.