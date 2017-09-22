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Прокуратурі Франції доручили розслідувати наміри "ДНР" відкрити представництво в Марселі

Клімкін нагадав, що створення "фальшивих дипломатичних місій" тягне за собою юридичну відповідальність
Міністерство закордонних справ Франції звернулося у прокуратуру, аби розслідувати наміри відкрити так зване представництво "ДНР" у Марселі.
Прокуратурі Франції доручили розслідувати наміри "ДНР" відкрити представництво в Марселі Фото: Reuters

"МЗС Франції звернувся до прокуратури через наміри так званої "ДНР" відкрити "представництво" у Марселі", - написав міністр закордонних справ України Павло Клімкін у Twitter.

Клімкін нагадав, що створення "фальшивих дипломатичних місій" тягне за собою юридичну відповідальність.

"Нагадування для тих, хто ще не зрозумів, що світ об'єднався заради України", - написав очільник МЗС.

Раніше посол Франції в Україні Ізабель Дюмон заявила, що поїздки французьких депутатів до Криму і на Донбас не ставлять під сумнів позицію щодо підтримки цілісності України.

Торік "представництво "ДНР" відкривали у Чехії - на початку вересня у місті Острава. Це супроводжувалося протестом активістів, які засудили такі дії. Та нотою від МЗС України.

Цьогоріч суд у місті Острава ухвалив рішення ліквідувати так зване "предствництво ДНР" як незаконне.

Нагадаємо, наприкінці вересня обласний суд в Остраві (Чехія) прийняв рішення ліквідувати самопроголошене "почесне консульство Донецької народної республіки", визнавши його діяльність незаконною.

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22 09 2017 15:57
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