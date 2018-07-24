БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИЗа перше півріччя 2018 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Промислове виробництво в Україні від початку року зросло на 2,5%
За прогнозами Мінекономіки тенденція до зростання промислового виробництва України збережеться
Фото: business-tv.com
Там також додають, що за червень 2018 року найбільше зростання було зафіксовано у галузях постачання електроенергії та газу та машинобудуванні. Там зростання становило 4,8% за місяць, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Крім цього в Мінекономіки заявляють, що за їхніми прогнозами тенденція до зростання промислового виробництва України збережеться найближчим часом.
Нагадаємо, у квітні поточного року промислове виробництво України скоротилося на 6,1% (з урахуванням скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,6% (скоригованих) порівняно з квітнем минулого року.
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