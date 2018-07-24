Промислове виробництво в Україні від початку року зросло на 2,5%

За перше півріччя 2018 року промислове виробництво в Україні зросло на 2,5% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

Там також додають, що за червень 2018 року найбільше зростання було зафіксовано у галузях постачання електроенергії та газу та машинобудуванні. Там зростання становило 4,8% за місяць, йдеться у повідомленні прес-служби Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.

Крім цього в Мінекономіки заявляють, що за їхніми прогнозами тенденція до зростання промислового виробництва України збережеться найближчим часом.

Нагадаємо, у квітні поточного року промислове виробництво України скоротилося на 6,1% (з урахуванням скоригованих на ефект календарних днів), та на 4,6% (скоригованих) порівняно з квітнем минулого року.