Пропозиція Земана абсолютно неприйнятна для сучасної Європи, - заява МЗС
"Спроба запропонувати не тільки умиротворення агресора, але й легітимізацію анексії АР Крим шляхом "продажу" частини нашої території, є абсолютно не прийнятною для сучасної Європи. Важко повірити, що ми це чуємо від президента країни, яка стільки страждала від Мюнхенської змови", - йдеться у заяві на сайті МЗС України.
У МЗС підкреслили, що Україна ніколи не торгуватиме своєю територією, своїми цінностями і своєю свободою.
"В умовах, коли тисячі українців загинули від рук російських окупантів, десятки тисяч українців та кримських татар переслідуються окупаційним режимом, ця пропозиція виходить за політичні рамки і є відвертим цинізмом", - зазначили у міністерстві.
Водночас, в Україні високо цінують вагому підтримку та солідарність Уряду Чехії та чеського народу, які проявляються в конкретних справах та практичній допомозі. Яскравим прикладом цьому є нещодавній візит делегації Сенату Чеської Республіки на Донбас.
Раніше міністр закордонних справ України Павло Клімкін закликав у своєму Twitter дати спокій президенту Чехії Мілошу Земану, який зробив скандальну заяву щодо Криму, оскільки він не "режисер" свого виступу, а лише "актор".
Залиште Земана,його не виправити. В театрі є режисери і є актори.Ті,хто запросили його до виступу,знали,що він скаже.З ними і треба боротися— Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 10 жовтня 2017 р.
Нагадаємо, президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.
Зазначимо, заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.
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