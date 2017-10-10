Президент Чехії пропонує заплатити Україні за узаконення анексії Криму: в ПАРЄ не заперечили

"Ми маємо уникнути європейської війни, і ви маєте це зрозуміти", - звернувся він до депутатів

Президент Чеської Республіки Мілош Земан вважає втрату Україною Криму "завершеною справою" та пропонує владнати її за допомогою виплат Україні.

"На мою думку, буде якась компенсація для України – чи в фінансовій формі, чи нафтою і газом", - наголосив він у Страсбурзі під час звернення до депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи, повідомляє "Європейська правда".

Президент Чехії визнав незаконність анексії Криму, але заявив, що питання вирішене: "Крим – це анексія, без сумніву. Це завершена справа (fait accompli)".

Земан пояснив, що в разі незгоди України на компенсацію розпочнеться "європейська війна". Він, зокрема, процитував колишнього німецького президента Йоахіма Гаука: "Якщо ми хочемо забрати Крим та повернути Україні, це означатиме європейську війну".

На цій підставі Земан зробив висновок, що "війна" неуникна також у разі збереження зусиль України для повернення Криму.

Оновлення:

Заява Мілоша Земана про необхідність "купити" згоду Києва на анексію Криму не зустріла обурення представників ПАРЄ, які отримали право на виступ за його присутності.

Після слів чеського лідера виступили депутати з Франції, Вірменії, Великої Британії та Сербії, але жоден з них не порушив цю тему, обираючи інші питання для чеського гостя. Більше того, кілька виступаючих у своїх зверненнях згадали про "мудрість" Земана, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Так само з компліментами на його адресу виступив головуючий у ПАРЄ Роджер Гейл, який закривав засідання.

Примітно, що перелік тих, хто ставив питання, був припинений, щойно черга дійшла до представника України Владислава Голуба. Він вже встав для того, щоби поставити своє питання, але головуючий оголосив, що час вичерпаний. До завершення сесії на той момент залишалося 4-5 хвилин.

Нагадаємо, що Мілош Земан вважає різне ставлення до "референдуму" у Криму і відокремлення Косова від Сербії проявом політики подвійних стандартів.

У березні Мілош Земан заявив, що хоче скасування санкцій проти Росії та налагодження відносин.