CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ зв'язку із загостренням ситуації у місті Шарлотсвілл у Вірджинії оголошено надзвичайний стан.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Протести у Вірджинії: в місті Шарлотсвілл оголошено надзвичайний стан
У місті працює Нацгвардія
Фото: twitter.com/Rebelutionary_Z
Про це повідомляє AFP.
До встановлення порядку у місті залучені нацгвардційці.
Фото: twitter.com/ACLUVA
Фото: twitter.com/ACLUVA
Фото: twitter.com/ACLUVA
Нагадаємо, невідомий на автомобілі в'їхав в протестуючих в американському місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Щонайменше чотири людини постраждали.
Сутички тривають у місті протягом дня у зв'язку із проведення акції протесту так званими "білими націоналістами", що виступили проти знесення пам'ятника генералові військ Конфедерації.
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12 08 2017 23:20 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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