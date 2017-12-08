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Протести у Вірджинії: в місті Шарлотсвілл оголошено надзвичайний стан

У місті працює Нацгвардія
У зв'язку із загостренням ситуації у місті Шарлотсвілл у Вірджинії оголошено надзвичайний стан.
Протести у Вірджинії: в місті Шарлотсвілл оголошено надзвичайний стан Фото: twitter.com/Rebelutionary_Z

Про це повідомляє AFP.

До встановлення порядку у місті залучені нацгвардційці.


Фото: twitter.com/ACLUVA


Фото: twitter.com/ACLUVA


Фото: twitter.com/ACLUVA

Нагадаємо, невідомий на автомобілі в'їхав в протестуючих в американському місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Щонайменше чотири людини постраждали.

Сутички тривають у місті протягом дня у зв'язку із проведення акції протесту так званими "білими націоналістами", що виступили проти знесення пам'ятника генералові військ Конфедерації.

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12 08 2017 23:20
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