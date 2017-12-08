Протести у Вірджинії: в місті Шарлотсвілл оголошено надзвичайний стан У місті працює Нацгвардія

У зв'язку із загостренням ситуації у місті Шарлотсвілл у Вірджинії оголошено надзвичайний стан.

Фото: twitter.com/Rebelutionary_Z

Про це повідомляє AFP. До встановлення порядку у місті залучені нацгвардційці.

Фото: twitter.com/ACLUVA

Фото: twitter.com/ACLUVA

Фото: twitter.com/ACLUVA Нагадаємо, невідомий на автомобілі в'їхав в протестуючих в американському місті Шарлотсвілл, штат Вірджинія. Щонайменше чотири людини постраждали. Сутички тривають у місті протягом дня у зв'язку із проведення акції протесту так званими "білими націоналістами", що виступили проти знесення пам'ятника генералові військ Конфедерації.

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