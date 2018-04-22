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Протести у Вірменії: Прем'єр-міністр заявив, коли "інші діячі" зможуть управляти країною

У суботу в рамках протестів проти прем'єр-міністра Сержа Саргсяна поліція Вірменії затримала 102 осіб
Прем'єр-міністр Вірменії Серж Саргсян заявляє, що "інші діячі" можуть взяти управління країною після вирішення проблеми Карабаху і забезпечення безпечного розвитку держави.
Протести у Вірменії: Прем Серж Саргсян. Фото: ЕРА

Про це йдеться у його відповіді на відкритий лист групи випускників фонду "Луйс", повідомляє прес-служба уряду Вірменії.

"Прийняття мною посади прем'єр-міністра було обумовлене однією обставиною: у цьому геополітично складному регіоні і в повний викликів період ми зобов'язані забезпечити безпечний розвиток країни і продовжити спрямовані на гідне вирішення Арцахской проблеми (проблеми Карабаху) зусилля", - зазначив Саргсян.

"У моєму уявленні, зазначені проблеми вирішувані, після чого управління країною можуть прийняти інші діячі", - додав він.

Додамо, що Саргсян в суботу закликав опозиційного депутата та організатора протестів Нікола Пашиняна до діалогу. Пашинян відповів на пропозицію Саргсяна, що готовий обговорювати лише питання його відставки.

Як відомо, в Єревані з 13 квітня тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який за новою Конституцією має всю повноту влади.

Прихильники опозиції звинувачують його в тому, що він не виконав своєї обіцянки не претендувати на посаду прем’єр-міністра після закінчення свого другого п’ятирічного терміну на посаді президента. Вони також вважають, що він не виконав своїх передвиборних обіцянок протягом 10 років перебування при владі.

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22 04 2018 10:59
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