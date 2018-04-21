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Новообраний прем’єр Вірменії закликав опозицію до негайних переговорів

Опозиціонер Пашинян раніше відмовився від переговорів із Сарґсяном
Прем’єр-міністр Вірменії Серж Сарґсян закликав опозиційного парламентарія Ніколо Пашиняна до негайних переговорів.
Новообраний прем’єр Вірменії закликав опозицію до негайних переговорів Фото: AFP

"Я глибоко стурбований внутрішньополітичними процесами. Щоб уникнути непоправних втрат, закликаю Ніколо Пашиняна сісти за стіл політичного діалогу і переговорів. Це має бути зроблено негайно", – наголосив Серж Сарґсян, повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра.

Пашинян раніше відмовився від переговорів із Сарґсяном.

"Тепер для діалогу вже надто пізно, але це не означає, що ми не готові до будь-якої дискусії", – сказав Ніколо Пашинян тисячам демонстрантів напередодні під час мітингу в центрі Єревана, пише "Радіо Свобода".

Як відомо, в Єревані вже 9-й день тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який за новою Конституцією має всю повноту влади.

Прихильники опозиції звинувачують його в тому, що він не виконав своєї обіцянки не претендувати на посаду прем’єр-міністра після закінчення свого другого п’ятирічного терміну на посаді президента. Вони також вважають, що він не виконав своїх передвиборних обіцянок протягом 10 років перебування при владі.

Додамо, що в Єревані за час протестів проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни затримали 233 людини. Також лідер протесту, депутат парламенту Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотири вимоги протестувальників.

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21 04 2018 13:55
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