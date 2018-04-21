Новообраний прем’єр Вірменії закликав опозицію до негайних переговорів
"Я глибоко стурбований внутрішньополітичними процесами. Щоб уникнути непоправних втрат, закликаю Ніколо Пашиняна сісти за стіл політичного діалогу і переговорів. Це має бути зроблено негайно", – наголосив Серж Сарґсян, повідомляє офіційний сайт прем’єр-міністра.
Пашинян раніше відмовився від переговорів із Сарґсяном.
"Тепер для діалогу вже надто пізно, але це не означає, що ми не готові до будь-якої дискусії", – сказав Ніколо Пашинян тисячам демонстрантів напередодні під час мітингу в центрі Єревана, пише "Радіо Свобода".
Як відомо, в Єревані вже 9-й день тривають масові акції протесту проти призначення екс-президента Вірменії Сержа Сарґсяна прем'єр-міністром країни, який за новою Конституцією має всю повноту влади.
Прихильники опозиції звинувачують його в тому, що він не виконав своєї обіцянки не претендувати на посаду прем’єр-міністра після закінчення свого другого п’ятирічного терміну на посаді президента. Вони також вважають, що він не виконав своїх передвиборних обіцянок протягом 10 років перебування при владі.
Додамо, що в Єревані за час протестів проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни затримали 233 людини. Також лідер протесту, депутат парламенту Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотири вимоги протестувальників.
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