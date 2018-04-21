Протестувальники у Вірменії висунули чотири вимоги Кількість затриманих протестувальників зросла до 233

В Єревані за час протестів проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни затримали 233 людини.

Фото: @Gevorg Gazaryan

Активісти у п'ятницю, 20 квітня, приступили до блокування доріг у столиці країни. Лідер протесту, депутат парламенту Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотири вимоги протестувальників: Саргсян повинен піти у відставку з поста глави уряду. Парламенту необхідно обрати "представника народу" прем'єр-міністром. Формується тимчасовий уряд. Призначаються дострокові парламентські вибори. "Ми готові обговорити пункти цієї програми, щоб забезпечити плавну передачу влади народу без потрясінь", – додав Пашинян, повідомляє "Радіо Азатутюн". Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки. Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії. Кількість затриманих учасників антиурядових протестів станом на вечір 19 квітня зросла до 123.

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