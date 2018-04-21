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Протестувальники у Вірменії висунули чотири вимоги

Кількість затриманих протестувальників зросла до 233
В Єревані за час протестів проти призначення колишнього президента Вірменії Сержа Саргсяна прем'єр-міністром країни затримали 233 людини.
Протестувальники у Вірменії висунули чотири вимоги Фото: @Gevorg Gazaryan

Активісти у п'ятницю, 20 квітня, приступили до блокування доріг у столиці країни. Лідер протесту, депутат парламенту Нікол Пашинян під час мітингу на площі Республіки в Єревані заявив про чотири вимоги протестувальників:

Саргсян повинен піти у відставку з поста глави уряду.

Парламенту необхідно обрати "представника народу" прем'єр-міністром.  

Формується тимчасовий уряд.

Призначаються дострокові парламентські вибори.

"Ми готові обговорити пункти цієї програми, щоб забезпечити плавну передачу влади народу без потрясінь", – додав Пашинян, повідомляє "Радіо Азатутюн".

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.

Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.

Кількість затриманих учасників антиурядових протестів станом на вечір 19 квітня зросла до 123.

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21 04 2018 10:59
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