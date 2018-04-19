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Кількість затриманих під час протестів у Вірменії зросла до 123

38 людей передані органам попереднього слідства
У столиці Вірменії Єревані кількість затриманих учасників антиурядових протестів зросла до 123.
Кількість затриманих під час протестів у Вірменії зросла до 123 Фото: AFP

Щодо 85 людей відкриті адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства, повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію.

Станом на 13:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом) повідомлялося про затримання 100 людей в Єревані, де тривають протести проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.

Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.

Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
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19 04 2018 21:51
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