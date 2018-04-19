CУСПІЛЬСТВО НОВИНИУ столиці Вірменії Єревані кількість затриманих учасників антиурядових протестів зросла до 123.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Кількість затриманих під час протестів у Вірменії зросла до 123
38 людей передані органам попереднього слідства
Фото: AFP
Щодо 85 людей відкриті адміністративні провадження, їх відпустили, а 38 людей передані органам попереднього слідства, повідомляє вірменська служба "Радіо Свобода" з посиланням на поліцію.
Станом на 13:30 за місцевим часом (12:30 за Києвом) повідомлялося про затримання 100 людей в Єревані, де тривають протести проти призначення екс-президента Сержа Сарґсяна прем’єр-міністром країни.
Нагадаємо, попри акції протесту в Єревані, парламент Вірменії обрав колишнього президента Сержа Саргсяна прем'єр-міністром республіки.
Глава партії "Громадянський договір" Нікол Пашинян заявив про початок "оксамитової революції" у Вірменії.
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