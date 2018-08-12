Протести «жовтих жилетів» у Франції: понад 1300 затриманих, українців серед постраждалих немає
У Парижі на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей, а загалом по всій Франції участь у протестах взяли близько 125 тисяч, повідомляє "Громадське".
Як зазначили УНН у Міністерстві закордонних справ, українців серед постраждалих на мітингах у Парижі немає.
У Франції люди продовжують протестувати попри те, що влада виконала їхні вимоги та призупинила підвищення вартості пального. Мітингувальники вимагають підвищити заробітні плати, зменшити податки та відправити у відставку президента Еммануеля Макрона.
Напередодні влада Франції оголосила мобілізацію поліції та інших правоохоронних структур через побоювання збройного перевороту.
У Франції в середині листопада люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих".
Від початку протестів «жовтих жилетів» загинули щонайменше троє людей, сотні постраждали, серед них є поліцейські.
Протестувальники влаштували в Парижі декілька пожеж, зокрема підпалювали та перевертали автомобілі, а також били вітрини магазинів. Деякі з них були озброєні металевими кийками та сокирами.
Через критично неспокійну ситуацію у столиці влада вирішила на день закрити для відвідувачів Ейфелеву вежу, а також обговорювала введення режиму надзвичайного стану.
4 грудня уряд Франції офіційно оголосив, що у країні на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне після масових протестів. Це було вимогою протестувальників.
Через критично неспокійну ситуацію у столиці влада вирішила на день закрити для відвідувачів Ейфелеву вежу, а також обговорювала введення режиму надзвичайного стану.
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