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ПОЛІТИКА НОВИНИ

Протести «жовтих жилетів» у Франції: понад 1300 затриманих, українців серед постраждалих немає

Силові відомства мобілізували 89 тисяч правоохоронців.
У Франції на протестах «жовтих жилетів» поліція затримала понад 1300 людей. У сутичках поранення дістали 118 мітингувальників та 17 поліцейських.
Протести «жовтих жилетів» у Франції: понад 1300 затриманих, українців серед постраждалих немає Фото: AP Photo/Michel Euler

У Парижі на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей, а загалом по всій Франції участь у протестах взяли близько 125 тисяч, повідомляє "Громадське"

Як зазначили УНН у Міністерстві закордонних справ, українців серед постраждалих на мітингах у Парижі немає.

У Франції люди продовжують протестувати попри те, що влада виконала їхні вимоги та призупинила підвищення вартості пального. Мітингувальники вимагають підвищити заробітні плати, зменшити податки та відправити у відставку президента Еммануеля Макрона.

Напередодні влада Франції оголосила мобілізацію поліції та інших правоохоронних структур через побоювання збройного перевороту.

У Франції в середині листопада люди вийшли на масові протести проти підвищення цін на паливо, а також проти загального падіння рівня життя. Протестувальники були невдоволені політикою Еммануеля Макрона, якого називали "президентом для багатих".

Від початку протестів «жовтих жилетів» загинули щонайменше троє людей, сотні постраждали, серед них є поліцейські.

Протестувальники влаштували в Парижі декілька пожеж, зокрема підпалювали та перевертали автомобілі, а також били вітрини магазинів. Деякі з них були озброєні металевими кийками та сокирами.

Через критично неспокійну ситуацію у столиці влада вирішила на день закрити для відвідувачів Ейфелеву вежу, а також обговорювала введення режиму надзвичайного стану.

4 грудня уряд Франції офіційно оголосив, що у країні на півроку призупинять рішення про підвищення цін на пальне після масових протестів. Це було вимогою протестувальників.

Через критично неспокійну ситуацію у столиці влада вирішила на день закрити для відвідувачів Ейфелеву вежу, а також обговорювала введення режиму надзвичайного стану.

 

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08 12 2018 21:30
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