Протести «жовтих жилетів» у Франції: понад 1300 затриманих, українців серед постраждалих немає

У Франції на протестах «жовтих жилетів» поліція затримала понад 1300 людей. У сутичках поранення дістали 118 мітингувальників та 17 поліцейських.

У Парижі на вулиці вийшли близько 10 тисяч людей, а загалом по всій Франції участь у протестах взяли близько 125 тисяч, повідомляє "Громадське".

Як зазначили УНН у Міністерстві закордонних справ, українців серед постраждалих на мітингах у Парижі немає.

У Франції люди продовжують протестувати попри те, що влада виконала їхні вимоги та призупинила підвищення вартості пального. Мітингувальники вимагають підвищити заробітні плати, зменшити податки та відправити у відставку президента Еммануеля Макрона.

Напередодні влада Франції оголосила мобілізацію поліції та інших правоохоронних структур через побоювання збройного перевороту.