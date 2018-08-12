Поліція застосувала водомет у Парижі, по всій країні - 700 затриманих, - ФОТО

Паризька поліція застосувала водомет проти протестувальників руху "жовтих жилетів", які кидали факели та влаштовували підпали в одному з торгових районів французької столиці.

У той час, як ситуація на Єлисейських полях сьогодні відносно спокійна, заворушення спалахують у інших точках французької столиці - протестувальники намагаються добратися до Єлисейського палацу, повідомляє Associated Press.

Останні спалахи насильства зафіксували біля найвідоміших торгових центрів Парижа "Галері Лафайєт", Printemps, а також опери Гарньє. Протестуючі викорчовували дерева та підпалювали їх. Інші кидали сигнальні ракети у ряди спецпризначенців.



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На одній із вулиць протестувальники підпалили барикаду.

За останніми даними, близько 700 осіб було затримано по всій Франції в суботу, в тому числі 581 - в Парижі. З них 423 були поміщені під варту, повідомляє Le Figaro.

Поліція провела численні перевірки, конфісковуючи у протестувальників захисні окуляри, шоломи та предмети, які можна використата для заворушень.

Станом на полудень на вулиці Франції вийшли 31 тисяча демонстрантів, минулого тижня у той же час кількість протестувальників становила 36 тисяч.



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Не зважаючи на окремі інциденти в цілому поліція відзначає, що ситуація є значно спокійнішою, ніж під час протестів минулого тижня.



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Охорону порядку на тлі побоювань спалахів насильства по всій країні в суботу забезпечують близько 90 тисяч правоохоронців, з них 8 тисяч - у Парижі.

Нагадаємо, масові акції протесту почалися 17 листопада по всій території Франції. Жителі країни блокують дороги, перешкоджають руху вантажних автомобілів і перекривають доступ до паливних фабрик і складів. Вони виступають проти податків на бензин і дизельне паливо, які запровадив уряд Макрона з метою перевести людей на екологічні види транспорту.

Також, влада Франції виведе на вулиці понад 65 тисяч співробітників служб безпеки для підтримання правопорядку в зв'язку з запланованими на суботу новими акціями протесту "жовтих жилетів".