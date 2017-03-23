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Протягом дня окупанти 43 рази обстріляли наші позиції

На Луганському напрямку ворог вів вогонь з кулеметів та гранатометів по опорних пунктах під Новозванівкою, Кримським та Катеринівкою
На Донбасі у четвер, 23 березня, російсько-окупаційні війська 43 рази обстріляли позиції Збройних сил України, у результаті троє українських військовослужбовців отримали поранення.
Протягом дня окупанти 43 рази обстріляли наші позиції Фото: 24tv.ua

На Маріупольському напрямку окупанти стріляли по захисниках Широкиного з кулеметів, гранатометів, зенітних установок, танків та РСЗВ Град-П. Позиції сил АТО поблизу Водяного були обстріляні з міномету калібру 82 мм. Під Красногорівкою та Гнутовим ворог застосовував гранатомети та великокаліберні кулемети. Про це повідомили в прес-центрі штабу АТО.

На Донецькому напрямку бойовики російської гібридної армії вели вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів та мінометів калібру 82 мм по позиціях ЗСУ під Авдіївкою, Зайцевим, Луганським, Новгородським та шахтою Бутівка. Крім того, по захисниках Авдіївки застосували міномети калібру 120 мм.

На Луганському напрямку ворог вів вогонь з кулеметів та гранатометів по опорних пунктах під Новозванівкою, Кримським та Катеринівкою. 

Нагадаємо, у Луганській області диверсійно-розвідувальна група бойовиків частково підірвала міст, що з'єднує населений пункт Золоте-4 і Золоте-5 (між шахтою "Батьківщина" і хутором "Вільний").

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23 03 2017 19:38
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