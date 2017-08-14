Протягом дня в зоні АТО поранення отримали двоє бійців ЗСУ
Найбільш інтенсивні обстріли були зафіксовані в Авдіївці, де НЗФ 4 рази обстрілювали українські позиції з мінометів, гранатометів і стрілецької зброї. Крім того, на донецькому напрямку під вогнем бандформувань виявилися позиції сил АТО в районі Луганського і Верхньоторецького. Про це повідомляє прес-служба штабу АТО.
На Маріупольському напрямку бандформування випустили не менш 10 мін калібру 120 міліметрів по бійцям ЗСУ на підступах до Мар'їнки і Красногорівки. А близько 7 ранку, в результаті гранатометного обстрілу українських укріплень поблизу Гнутового, двоє військових отримали поранення.
Також сьогодні, близько 16 години, в ході вогневого протистояння з силами АТО, бойовики вдарили з великокаліберних кулеметів по будинках мирних жителів Мар'їнки. Ніхто з місцевих не постраждав.
Нагадаємо, станом на ранок, за минулу добу в зоні АТО було поранено трьох бійців, загиблих серед українських військових немає.
Також за повідомленням української сторони СЦКК, 13 серпня близько 6:30 незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали Мар’їнки.
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