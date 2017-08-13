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Бойовики обстріляли житлові квартали Мар'їнки із заборонених мінометів, – СЦКК

Серед місцевих мешканців постраждалих немає
За повідомленням української сторони СЦКК, 13 серпня близько 6:30 незаконні збройні формування обстріляли житлові квартали Мар’їнки.
Бойовики обстріляли житлові квартали Мар Фото: google.com

По будинках місцевих мешканців бойовики стріляли з заборонених Мінськими домовленостями 82 мм мінометів та автоматичних гранатометів, повідомляє СЦКК.

Внаслідок влучання одної з мін, пошкоджено дах та посічено стіни присадибної будівлі біля житлового будинку по вулиці Шевченка. Серед місцевих мешканців постраждалих немає.

Прес-центр штабу АТО станом на 18:00 13 серпня 2017 року повідомляє, що упродовж сьогоднішнього дня ситуація у районі проведення АТО залишалась напруженою, проте контрольованою Збройними силами України.

"Так, вдень незаконні збройні формування двічі били з 82-міліметрових мінометів по наших укріпленнях у районі Чермалика, що на Приморському напрямку. Також бойовики відкривали вогонь неподалік селища Широкине", – йдеться в повідомленні штабу.

На Луганському напрямку близько першої ночі бойовики випустили 5 мін калібру 120 мм по позиціях сил АТО у Троїцькому.

У районі Авдіївської промзони вдень бойовики майже 2 год. обстрілювали укріплення ЗСУ зі стрілецької зброї та великокаліберних кулеметів.

"У відповідь бійці АТО щільним вогнем примусили противника до тиші", – повідомляють у прес-центрі штабу.

Нагадаємо, військові медики в неділю провели аеромедичну евакуацію на вертольоті Мі-8МТ поранених військовослужбовців з району проведення антитерористичної операції до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків).

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13 08 2017 20:10
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