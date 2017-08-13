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Тяжко поранених бійців евакуювали вертольотом із зони АТО, – ФОТО

Кілька днів тому двоє військовослужбовців отримали мінно-вибухові ураження на передовій
Військові медики в неділю провели аеромедичну евакуацію на вертольоті Мі-8МТ поранених військовослужбовців з району проведення антитерористичної операції до Військово-медичного клінічного центру Північного регіону (Харків).
Тяжко поранених бійців евакуювали вертольотом із зони АТО, – ФОТО Фото: facebook.com/ato.news

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

"Сьогодні, 13 серпня, військові медики провели аеромедичну евакуацію поранених військовослужбовців з району проведення антитерористичної операції до міста Харкова", – зазначається у повідомленні.


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

За словами головного хірурга АТО, полковника медичної служби Костянтина Гуменюка, кілька днів тому 2 військовослужбовців отримали мінно-вибухові ураження на передовій.

"Це множинні поранення, верхніх та нижніх кінцівок, тулуба, проникаючі поранення черева. Зараз їхній стан стабільний, їх уже чекають у Харкові – у військово-медичному клінічному Центрі Північного регіону, де бійці проходитимуть подальшу діагностику та лікування", – сказав лікар. 


Фото: facebook.com/ato.news


Фото: facebook.com/ato.news

Крім того, до Центру також будуть доставлені військовослужбовці з травмами та соматичними хворобами.

Нагадаємо, у зоні проведення антитерористичної операції знайшли тіло підполковника Нацгвардії Олександра Бойка, який зник ще 3 червня.

За минулу добу в зоні АТО

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13 08 2017 18:45
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