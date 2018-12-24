Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Протягом поточної доби бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем

Жоден український військовий не постраждав
Минулої доби 23 грудня російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.
Протягом поточної доби бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем Фото: ООС

Протягом минулого дня жоден український військовий не постраждав, інформує прес-центр штабу ООС.

"За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, що 22 грудня бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

24 12 2018 08:25
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

У Києві підбили підсумки Всеукраїнського конкурсу есеїв "Пробуджені гідністю, об’єднані мрією"

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.