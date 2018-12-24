Протягом поточної доби бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем

Минулої доби 23 грудня російські окупаційні війська не порушували режим припинення вогню.

Протягом минулого дня жоден український військовий не постраждав, інформує прес-центр штабу ООС.

"За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.

"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - додали у штабі ООС.

Нагадаємо, що 22 грудня бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.