Протягом поточної доби бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем
Протягом минулого дня жоден український військовий не постраждав, інформує прес-центр штабу ООС.
"За даними розвідки, 23 грудня внаслідок невмілого поводження зі зброєю в ході заходів бойової підготовки один окупант загинув, та двоє отримали поранення", - йдеться у повідомленні.
"Протягом поточної доби ворог відкрив вогонь по позиціях українських військових з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів в районі селища Піски на Донецькому напрямку. Втрат серед військовослужбовців Об'єднаних сил протягом поточної доби немає", - додали у штабі ООС.
Нагадаємо, що 22 грудня бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння.
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