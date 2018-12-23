ООС: бойовики били з мінометів і грантометів, без втрат

Минулої доби бойовики 5 разів відкривали вогонь по позиціях ОС, один раз застосувавши заборонене Мінськими угодами озброєння. Втрат серед українських військових немає.

"Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 грудня.

Крім того, опорні пункти ООС обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, в районі населеного пункту Красногорівка, а також поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове.

За даними розвідки, 22 грудня двох бойовиків було знищено та одного поранено.

"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.

Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано три випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.