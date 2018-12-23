ООС: бойовики били з мінометів і грантометів, без втрат
"Зокрема, ворог здійснив прицільний обстріл з міномету калібру 120 мм в районі населеного пункту Водяне на Маріупольському напрямку", - йдеться у зведенні прес-центру Об'єднаних сил станом на 7:00 23 грудня.
Крім того, опорні пункти ООС обстрілювались із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї поблизу селища Новотошківське, в районі населеного пункту Красногорівка, а також поблизу населених пунктів Чермалик і Гнутове.
За даними розвідки, 22 грудня двох бойовиків було знищено та одного поранено.
"Протягом поточної доби ворог вогонь не відкривав", - йдеться у звіті.
Нагадаємо, минулої доби російські окупаційні війська сім разів порушили режим припинення вогню. При цьому зафіксовано три випадки застосування забороненого Мінськими угодами озброєння.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Холодна війна" стала кращим європейським фільмом року
- ВІДЕО Bohemian Rhapsody визнали найпопулярнішою піснею XX століття
- ФОТО Світ диких тварин в об'єктиві фінського фотографа
- Отруєні насильством суспільства Бути свідком теж шкідливо
- Історія ветерана 72 ОМБр, який після поранення на Донбасі зайнявся розведенням овець"Немає нічого неможливого, є тільки лінь та жалість до самого себе"