Протягом режиму тиші противник укріплював свої позиції, - речник штабу АТО

Речник прес-центру штабу АТО Ярослав Чепурний розповів, що загострення під Авдіївкою насправді відбулося, проте квапитися із висновками щодо режиму тиші в цілому поки не варто.

"Важко одразу сказати, що саме спричинило загострення бойових дій. Ми можемо робити лише певні припущення. Протягом режиму тиші противник укріплював свої позиції, підвозив боєприпаси, проводив на певних ділянках ротації своїх підрозділів, тобто готувався до загострення", - розповів Чепурний, інформує "Громадське".

Чепурний також заявив про те, що загострення могло б статися будь-якого дня, та це не є суттєвим, адже головною проблемою Збройних Сил під Авдіївкою є те, що українські підрозділи досить близько просунулися в сторону окупованого Донецька, і це, за словами речника, "не може залишати ворога у спокої".

Речник повідомив, що українські військові вже дуже близько підійшли до Ясинуватської розв’язки, яка є стратегічно дуже важливою для бойовиків, адже цим шляхом підвозять боєприпаси до лінії фронту.

Контроль цієї дороги з боку ЗСУ створює великі проблеми для бойовиків.

Спікер прес-центру АТО зазначив, що українські військові також використали режим тиші з користю, та активно готувалися до подальшого ведення бойових дій.

"Ми також укріплювали позиції на всіх опорних пунктах по всій лінії розмежування", - сказав Чепурний.

Речник підтвердив, що 20 квітня відбулося різке загострення ситуації, а також зростання кількості обстрілів українських позицій, а саме - 47 обстрілів було зафіксовано протягом доби проти 18 - попередньої. Він нагадав про те, що бойовики застосували танки в районі Авдіївки

Наразі повідомляється про 18 обстрілів протягом доби. Бойовики двічі використовували 82-ий калібр та один раз міномети 120 калібру.

"Варто зазначити, що географія цих обстрілів не надто розгалужена. Чотири рази обстріляли опорні пункти в районі Мар’їнки, чотири рази - в районі Пісків, тричі - в районі Водяного і двічі - в районі Зайцевого. Багато напрямків не піддавалися обстрілам з боку російсько-терористичних підрозділів, тому я не хотів би, щоб ми поспішали з висновками", - наголосив Чепурний.

Він зазначив, що теперішню кількість обстрілів не можна порівнювати зі 2шквалом вогню, що був у березні".

Нагадаємо, що 20 квітня поблизу Авдіївки внаслідок обстрілу загинули двоє військовослужбовців Збройних Сил України.