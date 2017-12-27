Протягом року в Україні відкрили більше 70 тис компаній

Крім того, відкрили 242 013 ФОП

Понад 70 тисяч компаній відкрили в Україні у 2017 році.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Крім того, відкрили 242 013 ФОП.

Щотижня в Україні реєструється 1 366 компаній, а закривається 419, йдеться в повідомленні.

Через указ президента про оподаткування ФОП за перші кілька місяців 2017 року громадяни закрили понад 300 тисяч ФОП, а відкрили 50 тисяч.

Згідно з даними ресурсу, найбільш популярні види бізнесу – оптова торгівля, діяльність громадських організацій та сільське господарство.

Найбільше компаній зареєстровано в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найменше – у Тернопільській, Сумській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, Україна зайняла 80 місце з 153 в рейтингу найкращих країн для бізнесу за версією журналу Forbes.