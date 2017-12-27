Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Протягом року в Україні відкрили більше 70 тис компаній

Крім того, відкрили 242 013 ФОП
Понад 70 тисяч компаній відкрили в Україні у 2017 році.
Протягом року в Україні відкрили більше 70 тис компаній Фото: linkedin.com

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Opendatabot.

Крім того, відкрили 242 013 ФОП.

Щотижня в Україні реєструється 1 366 компаній, а закривається 419, йдеться в повідомленні.

Через указ президента про оподаткування ФОП за перші кілька місяців 2017 року громадяни закрили понад 300 тисяч ФОП, а відкрили 50 тисяч.

Згідно з даними ресурсу, найбільш популярні види бізнесу – оптова торгівля, діяльність громадських організацій та сільське господарство.

Найбільше компаній зареєстровано в Київській, Дніпропетровській та Одеській областях. Найменше – у Тернопільській, Сумській та Чернівецькій областях.

Нагадаємо, Україна зайняла 80 місце з 153 в рейтингу найкращих країн для бізнесу за версією журналу Forbes.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

27 12 2017 16:28
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Георгій Гелетуха: В Україні запрацює біопаливна біржа

Георгій Гелетуха: В Україні запрацює біопаливна біржа

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.