Придністров'я визнало "державним" російський прапор
Як підкреслюється в пояснювальній записці до "законопроекту", використання державного прапора Росії на території Придністров'я "пов'язане з прагненням жителів регіону приєднатися до РФ на підставі результатів референдуму 2006 року".
Про це повідомляє Укрінформ.
На думку авторів "законопроекту", використання російського прапора "стане важливим стимулом для подальшої економічної та політичної інтеграції з РФ".
Таким чином, відтепер на всіх "державних" установах регіону буде вивішено два прапори - російський і придністровський (придністровський прапор - прапор колишньої Молдавської РСР). Прапор Придністров'я буде розміщений зліва від будівель, а російський - праворуч.
Офіційний Кишинів поки ніяк не прокоментував рішення влади невизнаного Придністров'я.
Як повідомлялося, проросійський президент Молдови Ігор Додон пообіцяв провести референдум про статус невизнаної Придністровської Молдавської Республіки.
Нагадаємо, раніше у самопроголошеному Придністров'ї виступили категорично проти виведення російських військ з регіону, вважаючи їх "гарантами миру".
Як повідомлялося, Україна готова надати "зелений коридор" для евакуації російських військ і озброєння, розміщеного в селі Кобасна у невизнаному Придністров'ї. Про це домовилися міністр оборони України Степан Полторак і міністр оборони Молдови Анатол Шалару.
Як відомо, незалежність ПМР проголосила 25 серпня 1991 року, після чого між сепаратистами і молдавськими військами почався короткочасний збройний конфлікт, що завершився фактичною перемогою сепаратистів, підтриманих російською армією.
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