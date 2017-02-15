Прихильність росіян до Сталіна зросла до максимуму за 16 років

Росіяни все краще ставляться до Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва і Володимира Путіна, випливає з нового опитування Левада-центру. Схвалення Сталіна досягло історичного максимуму за 16 років, що соціолог пов'язує із запитом росіян на жорстку політику.

Опитування Левада-центру про ставлення до історичних особистостей було проведене 20-23 січня 2017 року серед 1,6 тис. повнолітніх росіян в 48 регіонах країни. Серед радянських та російських лідерів респонденти останнім часом стали краще ставитися до Йосипа Сталіна, Леоніда Брежнєва, Бориса Єльцина і Володимира Путіна, з'ясували соціологи. Топ-3 улюблених історичних лідерів росіян займають, відповідно, Путін, Брежнєв і Сталін, інформує "РБК".

Якщо з "захопленням", "повагою" і "симпатією" до генсека ЦК ВКП (б) Сталіна в березні 2016 року ставилися 37%, то в січні 2017 року ця кількість зросла до 46%. Схвалення Сталіна досягло історичного максимуму за 16 років, випливає з даних соціологів Левада-центру.

При зниженні числа байдужих до радянського вождя (з 32 до 22% за рік) збільшилася кількість незадоволених Сталіним. Якщо з "неприязню", "страхом", "відразою", "ненавистю" на початку 2016 року до нього ставилися 17%, то в 2017 році - вже 21%. Хоча, судячи з даних соціологів, негатив по відношенню до Сталіна поступово йшов з початку 2000-х років. Сплеск позитивних емоцій до Сталіна пов'язаний з тим, що в умах громадян він асоціюється з "порядком в країні", прокоментував РБК заступник директора Левада-центру Олексій Гражданкін. "Чим гостріший стан справ в країні, чим жорсткіші виклики перед державою, тим більше в масовій свідомості виявляються затребувані люди з жорсткою позицією, - міркує соціолог. - У ліберальні часи такі настрої падають, зараз же - час конфлікту з Заходом і нового витка холодної війни, тому ми бачимо зростання симпатії до таких постатей". До генсеку ЦК КПРС Брежнєву позитивно в квітні 2006 року ставилися 39%. У січні 2017 року - вже 47%. З 12 до 9% за цей період знизилася кількість респондентів, що відносяться до радянського лідера негативно. Все краще росіяни ставляться до нинішнього президента Росії Володимира Путіна. У 2006 році позитивно про Путіна відгукувалися 76%, в 2017 році - 83%. Негатив до нього за цей же період знизився з 8 до 5%. Все краще росіяни ставляться до нинішнього президента Росії Володимира Путіна. У 2006 році позитивно про Путіна відгукувалися 76%, в 2017 році - 83%. Негатив до нього за цей же період знизився з 8 до 5%. Єдиний відносно м'який політик з трійки улюблених лідерів росіян - Брежнєв, резюмував Гражданкін. "Це завдяки тому, що його епоха була більш-менш благополучною і спокійною. Люди якщо не сподіваються на краще життя, то хоча б прагнуть до стабільності. Позитивне ставлення до нього також пов'язано з тим, що в його епоху багато соціалізувалися і виросли", - заявив соціолог.

Топ-3 нелюбимих історичних лідерів росіян займають, відповідно, Горбачов, Єльцин, Хрущов.

До останнього радянського генсека Михайла Горбачова позитивне ставлення респондентів трохи зросло: з 13% у березні 2015 року до 15% в січні 2017 року. З іншого боку, відчутно більше стало і його критиків: з 36 до 46% в той же період.

Виросло позитивне ставлення і до першого президента Російської Федерації Бориса Єльцина. З 12% в 2006 році до 17% в 2017 році. При цьому респонденти стали ставитися до нього менш неприязно (48% в цьому році проти 57% в минулому році).

Майже не змінювалося ставлення росіян до першого секретаря ЦК КПРС Микити Хрущова. 28% позитивно ставилися до нього як у 2006 році, так і в 2017 році. За цей же період з 15 до 17% зросла кількість незадоволених цим радянським лідером.



Ілюстація: Левада-центр

Негатив росіян по відношенню до Єльцина, Хрущова і Горбачова пов'язаний з тим, що у респондентів їх епоха асоціюється з негативними процесами "розвалу країни" в епоху їх правління, вважає Гражданкін.

При цьому, за даними соцопитування, росіяни стали гірше ставитися до засновника СРСР Володимира Леніна, генсека ЦК КПРС Юрія Андропова. Кількість росіян, які позитивно відносяться до Леніна знизилася з 47 до 44%, до Андропова - з 47 до 37% (дані з квітня 2006 року по січень 2017 року).

"Образ Леніна розмивається; якщо в 2001 році 60% ставилися до нього позитивно, то зараз тільки 44%", - зауважує заступник директора Левада-центру.

Зазначимо, більше половини росіян (58%) хотіли б відродження Радянського Союзу і соцсистеми.

Нагадаємо, згідно з результатами нового соціологічного опитування, проведеного в період з 21 по 24 жовтня, кількість росіян, які підтримують політику президента країни Володимира Путіна зросла до 84%, що є максимум в цьому році.