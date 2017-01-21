Прикордонна служба України повинна бути готова закрити кордон з Росією, – Павло Жебрівський

Прикордонники повинні бути готовими до того, що їм доведеться взяти під контроль частину кордону з Російською Федерацією. Це може статися в будь-який момент.

Про це заявив Павло Жебрівський в ефірі телеканату 112 Україна.

"Є функції Державної прикордонної служби. Вона повинна закрити кордон з будь-якою країною, перш за все – країною-агресором. Насправді Держприкордонслужба зобов'язана розробити механізми швидкого й ефективного перекриття кордону. Незалежно, коли це буде – через день, через рік", – зауважив голова Донецької ОДА.

Чиновник підтримав слова голови МВС Арсена Авакова про необхідність бути готовими до такого розвитку подій.

"У принципі те, що ДПСУ повинна бути готова в будь-який момент і час перекрити в досить швидкому темпі кордон, - абсолютно міністр правий", – сказав Жебрівський.

Як повідомляв iPress.ua, в Україні запроваджено план заходів із реалізації концепції інтегрованого управління кордонами.

Нагадаємо, що екс-прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв про те, що реалiзацiя проекту облаштування державного кордону з Росiйською Федерацiєю потрiбна для отримання безвiзового режиму з Європейським Союзом.

У 2014 році Яценюк заявив, що Україна запускає проект під назвою "Стіна" для зміцнення кордону з Росією.

12 вересня 2014 року Кабмін виділив на будівництво "Стіни" $100 млн.

10 вересня 2014 року Президент Петро Порошенко заявив, що, можливо, доведеться на кордоні із Росією збудувати потужну оборонну лінію.

Станом на серпень 2016 року обсяг робіт виконаний на 422,8 млн грн, що становить 10,5%.