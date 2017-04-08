Прикордонники за перші 6 місяців затримали понад тисячу мігрантів
Про це повідомляє прес-центр Держприкордонслужби.
Відзначається, що 314 осіб були затримані за незаконний перетин кордону, а решта - за порушення правил перебування іноземців в Україні та інші правопорушення.
"Варто зазначити, що найбільше – 717 нелегальних мігрантів затримано на кордоні з Молдовою. Тоді як на кордоні з країнами ЄС затримано 272 нелегали, із них найчастіше незаконних мігрантів прикордонники зупиняли на кордоні зі Словаччиною, Польщею, Угорщиною та Румунією", - йдеться в повідомленні.
За статистикою, серед затриманих найбільше громадян Молдови, Росії, Грузії, Туреччини, Азербайджану, Бангладеш, В'єтнаму, Індії та Вірменії.
Крім того, в Україну вже не пропущено майже 2 тисячі потенційних незаконних мігрантів.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що контрабандисти з України перевозили нелегалів з Туреччини на розкішних яхтах до ЄС.
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