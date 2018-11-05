Прикордонники затримали українця на викраденому в Німеччині авто
Так, іномарку, яка перебувала у міжнародному розшуку, виявили учора прикордонники Мостиського загону на українсько-польському кордоні.
"Під час проведення заходів прикордонного контролю у пункті пропуску "Шегині", що на кордоні з Польщею, відбулось спрацювання міжнародної бази даних Інтерполу відносно автомобіля "Mercedes", - повідомляє прес-служба ДПСУ.
В ході перевірки інформації правоохоронці з’ясували, що автомобіль української реєстрації, за кермом якого перебував громадянин України, був викрадений на території Німеччини.
По даному факту поінформовано чергового Укрбюро Інтерполу в м. Києві. Водія та автомобіль передано співробітникам Нацполіції.
Нагадаємо, 28 квітня, у пункті пропуску Гоптівка, прикордонники виявили 56-річного українця, який намагався перемістити через кордон 25 тис євро.
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