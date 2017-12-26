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ПриватБанк докапіталізувати на 16 млрд грн - Мінфін

Банк був у гіршому стані, ніж вважалося на момент переходу в держвласність
Міністерство фінансів завершило четвертий етап додаткової капіталізації Приватбанку. Докапіталізація була проведена шляхом випуску облігацій внутрішньої державної позики на суму 16 млрд гривень в обмін на акції банку.
ПриватБанк докапіталізувати на 16 млрд грн - Мінфін Фото:unian.ua

Рішення про додаткову капіталізацію на загальну суму 38,5 млрд гривень було прийнято урядом на засіданні 23 червня 2017 на підставі пропозицій Національного банку України, з урахуванням рекомендацій Експертно-аналітичної ради з питань участі держави в статутному капіталі банків і на основі висновку незалежного аудитора - компанії EY, - повідомляється на сайті Мінфіну.

При цьому на виконання зазначеного рішення в липні 2017 здійснено викуп акцій додаткової емісії банку в обмін на ОВДП обсягом 22,5 млрд гривень.

Рішенням наглядової ради Приватбанку від 18 грудня була затверджена переоцінка об'єктів операційної та неопераційної нерухомості, об'єктів фінансового лізингу та їх вплив на капітал.

"Результати переоцінки свідчать про те, що банк був у гіршому стані, ніж вважалося на момент переходу банку в державну власність, що зумовило необхідність додаткової капіталізації на суму 16 млрд гривень", - повідомила прес-служба Мінфіну.

Нагадаємо, "ПриватБанк" перейшов у державну власність 21 грудня 2016 року, коли попередні власники - Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов - довели його до неплатоспроможності.

НАБУ розслідує кримінальне провадження за фактами можливого зловживання своїм службовим становищем посадовими особами Національного банку України, а також розтрати коштів Приватбанку в особливо великому розмірі, досконалої менеджментом і власниками істотної участі банку (ч.2 ст. 364, ч.5 ст.191 КК України ), внаслідок чого держава зазнала збитків у розмірі докапіталізації банку в сумі понад 100 млрд гривень. Справа стосується незаконного надання кредитів попередніми власниками і топ-менеджерами фінустанови.лрд гривень Мінфін докапіталізував банк на 116,8 млрд гривень.

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26 12 2017 19:23
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