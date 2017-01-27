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Приватизацію "Центренерго" можуть перенести на 2018 рік

Купівлею компанії цікавляться Китай, Корея, Туреччина, Індія
Голова Фонду державного майна Ігор Білоус допускає перенесення приватизації ПАТ "Центренерго" на 2018 рік.
Приватизацію "Центренерго" можуть перенести на 2018 рік Фото: 24tv.ua

Про це повідомляється на сайті ФДМ.

Днями Фонд оприлюднив перелік об'єктів державної власності, які можуть бути приватизовані в 2017 році. За словами Білоуса, це стандартна щорічна процедура, якої повинен дотримуватися ФДМ, щоб показати те держмайно, яке може бути приватизоване, якщо для цього будуть умови.

"Взяти, наприклад, "Центренерго". Це остання генеруюча компанія, там близько 10% потужності, яка перебуває у державній власності. То фактично великий блок, який генерує енергію і тепло на всю Україну, інші приватизовані. Для того, щоб його приватизувати, а це стратегічний об'єкт, треба вибрати радника, є певна процедура. Ми почали обирати радника. Коли оберемо - він ввімкнеться в підготовку "Центренерго" до приватизації. Це буде 2017 - добре, буде 2018 - теж добре", - сказав він.

За словами голови ФДМ, "Центренерго" треба продати.

"Є багато людей, які цікавляться цією компанією, і цікавляться насправді не українські компанії - це Китай, Корея, Туреччина, Індія. Компанії, які працюють з блоками на вугіллі", - підкреслив Білоус.

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27 01 2017 22:18
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