ПЦУ не ухвалюватиме вагомих рішень до отримання томосу, - Епіфаній

"Після цього документа ми будемо формувати всі відповідні органи"

Новообраний глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що до отримання томосу Українська церква "не ухвалюватиме жодних вагомих рішень".

"Томос - той документ, який нас оформить юридично як автокефальну, незалежну церкву. Після цього документа ми будемо формувати всі відповідні органи, які будуть керувати і брати участь в розвитку цієї церкви", - заявив Епіфаній у коментарі журналістам 16 грудня після богослужіння в Михайлівському соборі, коментуючи запитання про подальший статус представників УПЦ Московського патріархату, інформує "Українська правда".

На запитання, як нова українська церква буде взаємодіяти з представниками Московського патріархату, Епіфаній зазначив: "Я вже зробив звернення (до представників УПЦ МП - ред.) і сказав, що ми готові прийняти їх з братньою любов'ю, взаємоповагою, забути всі образи, які були досі".

"Якщо ми цього не забудемо, то не зможемо перегорнути цю сторінку і писати вже нову історію УПЦ ... Нам потрібно ще зробити дуже багато роботи в напрямку нашої єдності. Спочатку ми маємо засвідчити нашу єдність, щоб серед нас панував мир і злагода. Коли це побачать інші, я вірю, що вони прийдуть до нас і ми разом будемо будувати Українську православну церкву", - додав Епіфаній.

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.