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ПЦУ не ухвалюватиме вагомих рішень до отримання томосу, - Епіфаній

"Після цього документа ми будемо формувати всі відповідні органи"
Новообраний глава Православної церкви України митрополит Епіфаній заявив, що до отримання томосу Українська церква "не ухвалюватиме жодних вагомих рішень".
ПЦУ не ухвалюватиме вагомих рішень до отримання томосу, - Епіфаній Фото: rbc.ua

"Томос - той документ, який нас оформить юридично як автокефальну, незалежну церкву. Після цього документа ми будемо формувати всі відповідні органи, які будуть керувати і брати участь в розвитку цієї церкви", - заявив Епіфаній у коментарі журналістам 16 грудня після богослужіння в Михайлівському соборі, коментуючи запитання про подальший статус представників УПЦ Московського патріархату, інформує "Українська правда".

На запитання, як нова українська церква буде взаємодіяти з представниками Московського патріархату, Епіфаній зазначив: "Я вже зробив звернення (до представників УПЦ МП - ред.) і сказав, що ми готові прийняти їх з братньою любов'ю, взаємоповагою, забути всі образи, які були досі".

"Якщо ми цього не забудемо, то не зможемо перегорнути цю сторінку і писати вже нову історію УПЦ ... Нам потрібно ще зробити дуже багато роботи в напрямку нашої єдності. Спочатку ми маємо засвідчити нашу єдність, щоб серед нас панував мир і злагода. Коли це побачать інші, я вірю, що вони прийдуть до нас і ми разом будемо будувати Українську православну церкву", - додав Епіфаній.

Додамо, предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній. Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя.

Вселенський патріарх вже запросив Епіфанія на Фанар для вручення томосу 6 січня.
 
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16 12 2018 15:21
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