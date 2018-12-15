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Об'єднавчий собор обрав главу Української помісної церкви

Його обрали на Об’єднавчому соборі в Софії Київський за присутності представників православних церков України та повірених Константинополя
Предстоятелем Української помісної православної церкви став митрополит Переяславський та Білоцерківський Епіфаній.
Об Фото: cerkva.info

Тепер новий очільник Православної церкви в Україні поїде до Константинополя (Стамбул) та 6 січня отримає від Вселенського патріарха Варфоломія томос — грамоту про створення єдиної автокефальної церкви в Україні. Таким чином, процедуру отримання церковної незалежності буде завершено, інформує Hromadske.

Після ухвалення рішення Собору на Софійську площу вийшли представники церков та президент Петро Порошенко, який повідомив новину тим, хто очікував там на рішення Собору зранку, повідомляє "Українська правда".

У відповідь люди, які зібралися на площі, вигукували "Слава! Слава!". 

Також, церква називатиметься Православна церква в Україні. Новостворену помісну православну церкву очолить предстоятель з титулом митрополита Київського, а не патріарха. 

Нагадаємо, Священний Синод Вселенської православної церкви більшістю голосів надав Томос Україні.

 
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15 12 2018 17:26
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