Пукачу перерахували тюремний срок за "законом Савченко"

Суд задовольнив клопотання і перерахував 6,5 років попереднього ув'язнення як 13 років основного покарання Пукачу

Суд перерахував по "закону Савченко"термін вироку для екс-начальника департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексія Пукача, засудженого за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.

Печерський райсуд Києва засудив колишнього керівника департаменту зовнішнього спостереження МВС України Олексія Пукача до довічного ув’язнення за звинуваченням у перевищенні влади і вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, 29 січня. Фото:AFP

Про це йдеться в рішенні суду, який набрав чинності 15 грудня 2017 року, передають Українські Новини.

Як відомо, закон Савченко дозволяє зараховувати 1 день попереднього ув'язнення як 2 дні в термін основного покарання.

Клопотання про перерахунок терміну подав адвокат Пукача.

У матеріалах суду зазначається, що підсудний перебував у слідчому ізоляторі з 21 липня 2009 року по 6 січня 2016 року, тобто близько 6,5 років.

Суд підкреслив, що протягом відбування довічного позбавлення волі законодавством встановлені конкретні тимчасові показники, закінчення яких змінюють правовий статус засудженого.

Зокрема, йдеться про виникнення у засудженого права на подання клопотання про помилування після відбуття ним не менше 20 років призначеного покарання.

Крім того, відповідно до частини 2 статті 87 Кримінального кодексу, актом помилування може бути здійснена заміна засудженому призначеного судом покарання у вигляді довічного позбавлення волі на позбавлення волі на строк не менше 25 років.

Суд задовольнив клопотання і перерахував 6,5 років попереднього ув'язнення як 13 років основного покарання Пукачу.

Таким чином, за станом на 10 січня 2017 року засудженого відбув уже понад 14 років тюремного ув'язнення.

Нагадаємо, 29 січня 2013 року Печерський районний суд Києва засудив Пукача до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе у вересні 2000 року.

Натомість, Пукач визнав причетність Литвина і Кучми до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе.

Адвокат вдови журналіста Мирослави Гонгадзе Валентина Теличенко подала апеляцію на вирок, заявивши, що "скарга стосується неповноти встановлення мотивів злочину". Також скаргу подав ще один потерпілий у справі – журналіст Олексій Подольський. Пізніше Теличенко відкликала апеляційну скаргу.

У свою чергу захист Пукача вимагав від Апеляційного суду Києва скасувати вирок і направити справу на нове розслідування.

16 грудня прокурор попросив Апеляційний суд залишити вирок Пукачу без змін.

6 січня 2016 року Колегія суддів Апеляційного суду Києва залишила у силі вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, якого було засуджено до довічного ув'язнення за вбивство журналіста Георгія Гонгадзе.