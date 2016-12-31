Путін ніколи не переможе український народ, - Маккейн

Американський сенатор Джон Маккейн (Республіканська партія, Аризона) заявив, що президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе перемогти український народ.

Про це він сказав під час візиту до Маріуполя.

"Володимире Путін, ви ніколи не переможете український народ і не зможете позбавити його свободи і незалежності", - заявив Маккейн, інформує LB.ua.

Звертаючись до українського народу, Маккейн також зазначив, що США підтримують Україну.

"Ми з вами. Ваша боротьба - це наша боротьба, і ми переможемо разом", - заявив американський сенатор.

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО.

12 грудня Маккейн назвав Путіна бандитом, вбивцею і агентом КДБ.