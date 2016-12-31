ПОЛІТИКА НОВИНИАмериканський сенатор Джон Маккейн (Республіканська партія, Аризона) заявив, що президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе перемогти український народ.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Путін ніколи не переможе український народ, - Маккейн
Сенатор додав, що США підтримують Україну
Сенатор Джон МакКейн. Фото: azcapitoltimes.com
Про це він сказав під час візиту до Маріуполя.
"Володимире Путін, ви ніколи не переможете український народ і не зможете позбавити його свободи і незалежності", - заявив Маккейн, інформує LB.ua.
Звертаючись до українського народу, Маккейн також зазначив, що США підтримують Україну.
"Ми з вами. Ваша боротьба - це наша боротьба, і ми переможемо разом", - заявив американський сенатор.
Нагадаємо, що сьогодні Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО.
12 грудня Маккейн назвав Путіна бандитом, вбивцею і агентом КДБ.
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31 12 2016 19:56 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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