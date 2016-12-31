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Путін ніколи не переможе український народ, - Маккейн

Сенатор додав, що США підтримують Україну
Американський сенатор Джон Маккейн (Республіканська партія, Аризона) заявив, що президент Росії Володимир Путін ніколи не зможе перемогти український народ.
Путін ніколи не переможе український народ, - Маккейн Сенатор Джон МакКейн. Фото: azcapitoltimes.com

Про це він сказав під час візиту до Маріуполя.

"Володимире Путін, ви ніколи не переможете український народ і не зможете позбавити його свободи і незалежності", - заявив Маккейн, інформує LB.ua.

Звертаючись до українського народу, Маккейн також зазначив, що США підтримують Україну.

"Ми з вами. Ваша боротьба - це наша боротьба, і ми переможемо разом", - заявив американський сенатор.

Нагадаємо, що сьогодні Порошенко і американські сенатори відвідали військових у зоні АТО.

12 грудня Маккейн назвав Путіна бандитом, вбивцею і агентом КДБ.

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