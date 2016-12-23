Путін про обмін полоненими: Україна повинна відпустити навіть засуджених бойовиків
"Ми робимо все, щоб утримувані з обох сторін особи були звільнені, і що повнішим буде обмін, то краще. Свого часу президент Порошенко висловив ідею обміну всіх на всіх. Але пізніше з'ясувалося, що за цією формулою стоять деякі деталі, які не влаштовують представників Донбасу. Вони полягають у тому, що всі особи, які утримуються на Донбасі, визнаються утримуваними незаконно. Але є значна кількість осіб, які перебувають в Україні і яких українська влада вважає законно засудженими і не бажає включати в список на обмін. Ось і проблема. Якщо вже всіх на всіх, то треба прийняти рішення про їх помилування і всіх випустити. Інакше домовитися буде складно", - заявив Путін в ході прес-конференції, повідомляє LB.ua.
Раніше очільник російського МЗС Сергій Лавров заявив, що РФ підтримує формат обміну полонених у форматі "всі на всіх". За його словами, обмін затримується, бо Київ не хоче вести прямі переговори з так званою самоназваними "ЛНР" та "ДНР".
Нагадаємо, що народний депутат Ірина Геращенко повідомила, що Україна готова обміняти 228 бойовиків на 42 полонених.
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