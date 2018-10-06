Путін про повернення Росії у G8: Ми звідти не виходили

Президент Росії Володимир Путін оцінив перспективи повернення країни до складу G8.

Він зазначив, що РФ не виходила з клубу і чекає лідерів "сімки" в Москві.

"Що стосується повернення Росії в "сімку", "вісімку" – ми з неї не виходили. Колеги свого часу відмовилися приїжджати в Росію з відомих міркувань. Будь ласка, ми будемо раді всіх там бачити у нас, в Москві", – сказав Путін на прес-конференції в Циндао за підсумками саміту Шанхайської організації співпраці, передає "Інтерфакс".

За його словами, за паритетом купівельної спроможності, згідно з даними МВФ, країни ШОС "вже більше, ніж країни "сімки".

Він додав, що є внутрішні проблеми в "сімці". "Ми бачимо, що там є внутрішні проблеми", - сказав він.

Нагадаємо, що в Канаді завершився саміт G7. У підсумковому комюніке лідери "Великої сімки" заявили про підтримку України.