П'яні підлітки до смерті забили безхатченка в Дніпрі
Близько опівночі 13-річна дівчина разом з 16-річним учнем місцевої школи та 19-річним безробітним юнаком випили в під'їзді пляшку коньяку, повідомляє ГУ НП в Дніпропетровській області.
Після цього вони вийшли на вулицю і біля будинку побачили двох безпритульних, які спали на трубах теплотраси. Група п'яних молодих людей безпричинно напала на волоцюг і почала бити руками, ногами, камінням.
У результаті 44-річний чоловік помер на місці, а 33-річний з численними тілесними ушкодженнями дочекався ранку, коли його помітили громадяни і викликали швидку допомогу з поліцією.
Співробітники поліції обійшли квартири прилеглих будинків і затримали усіх трьох підозрюваних. Їм закидають статтю 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство, від 10 до 15 років позбавлення волі.
Стосовно дівчини застосують примусові заходи виховного порядку.
Нагадаємо, станом на 1 січня 2016 року в Україні лише офіційно зареєстровано майже 35 тис. бездомних.
Раніше Кабінет міністрів України дозволив особам без визначеного місця проживання претендувати на отримання соціального житла.
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