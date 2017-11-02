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П'яні підлітки до смерті забили безхатченка в Дніпрі

Серед них були двоє юнаків і дівчинка 13 років
Двоє хлопців і одна дівчина в ніч на 10 лютого вбили безпритульного чоловіка в Дніпрі. Ще одного волоцюгу підлітки сильно побили.
П Фото: dp.npu.gov.ua

Близько опівночі 13-річна дівчина разом з 16-річним учнем місцевої школи та 19-річним безробітним юнаком випили в під'їзді пляшку коньяку, повідомляє ГУ НП в Дніпропетровській області.

Після цього вони вийшли на вулицю і біля будинку побачили двох безпритульних, які спали на трубах теплотраси. Група п'яних молодих людей безпричинно напала на волоцюг і почала бити руками, ногами, камінням.

У результаті 44-річний чоловік помер на місці, а 33-річний з численними тілесними ушкодженнями дочекався ранку, коли його помітили громадяни і викликали швидку допомогу з поліцією.

Співробітники поліції обійшли квартири прилеглих будинків і затримали усіх трьох підозрюваних. Їм закидають статтю 115 Кримінального кодексу – умисне вбивство, від 10 до 15 років позбавлення волі.

Стосовно дівчини застосують примусові заходи виховного порядку.

Нагадаємо, станом на 1 січня 2016 року в Україні лише офіційно зареєстровано майже 35 тис. бездомних.

Раніше Кабінет міністрів України дозволив особам без визначеного місця проживання претендувати на отримання соціального житла.

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11 02 2017 18:12
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