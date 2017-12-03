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П’яний радник міністра влаштував ДТП в Києві, – ФОТО

Чоловік погрожував поліції та представлявся радником міністра
П’яний радник міністра інфраструктури потрапив в автомобільну аварію та втік з місця події. Згодом його спіймали.
П’яний радник міністра влаштував ДТП в Києві, – ФОТО Фото: facebook.com/KyivOperativ

Про це повідомляє "Київ Оперативний".

12 березня до поліції сповістили, що на вул. Тимошенка, 19 водій авто Mazda, р. н 44783KE скоїв ДТП і втік з місця події.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Орієнтування передали всім патрулям Оболоні і вже через кілька хвилин на вул. Героїв Дніпра, 1 автомобіль вдалося затримати.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

"Водій в сильному алкогольному сп'янінні. Погрожує: "Та ви знаєте, хто я? Я – радник міністра Міністерства інфраструктури України", – йдеться в повідомленні спільноти.

У спільноті зазначили, що звати нетверезого чоловіка – Булах Роман Анатолійович.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Правоохоронці оформили протокол та евакуювали авто.


Фото: facebook.com/KyivOperativ

Нагадаємо, 8 березня чоловік, який імовірно є працівником Міністерства освіти, вилетів на зустрічну смугу в Ірпені, що під Києвом, і врізався в автомобіль ВАЗ. Водія ВАЗ госпіталізувала "швидка".

У ніч на 28 лютого, в селі Кислиці Ізмаїльського району сталося смертельне ДТП. П'яний прокурор та СБУшник на смерть збили жінку.

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12 03 2017 20:10
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