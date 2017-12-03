П’яний радник міністра влаштував ДТП в Києві, – ФОТО
Про це повідомляє "Київ Оперативний".
12 березня до поліції сповістили, що на вул. Тимошенка, 19 водій авто Mazda, р. н 44783KE скоїв ДТП і втік з місця події.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Орієнтування передали всім патрулям Оболоні і вже через кілька хвилин на вул. Героїв Дніпра, 1 автомобіль вдалося затримати.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
"Водій в сильному алкогольному сп'янінні. Погрожує: "Та ви знаєте, хто я? Я – радник міністра Міністерства інфраструктури України", – йдеться в повідомленні спільноти.
У спільноті зазначили, що звати нетверезого чоловіка – Булах Роман Анатолійович.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Правоохоронці оформили протокол та евакуювали авто.
Фото: facebook.com/KyivOperativ
Нагадаємо, 8 березня чоловік, який імовірно є працівником Міністерства освіти, вилетів на зустрічну смугу в Ірпені, що під Києвом, і врізався в автомобіль ВАЗ. Водія ВАЗ госпіталізувала "швидка".
У ніч на 28 лютого, в селі Кислиці Ізмаїльського району сталося смертельне ДТП. П'яний прокурор та СБУшник на смерть збили жінку.
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