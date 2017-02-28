П'яний прокурор та СБУшник на смерть збили жінку на Одещині
Два брати, один з яких служить в СБУ, а другий - в прокуратурі, збили та переїхали жінку на своєму позашляховику Audi Q-7, інформує "Думськая".
"Жінка, яку збили, після ДТП померла, а брати поїхали з місця події, не надавши допомоги потерпілій. Після аварії винуватці спробували сховатися від поліції, проте після погоні були затримані. Обидва виявилися нетверезими. Кримінальне провадження відразу забрала прокуратура. Всі документи і протоколи були вилучені у поліції. Зараз справу веде старший слідчий прокуратури Сергій Костенко. Справу намагаються "зам'яти" усіма силами", - повідомило джерело "Думської" в прокуратурі на правах анонімності.
За даними місцевих ЗМІ, загиблою є мешканка села Кислиці 1967 року народження. Жінку виявили місцеві жителі на проїжджій частині, після чого самостійно доставили її до Ізмаїльської міської лікарні, де вона померла.
Нагадаємо, що у Волноваському районі Донецької області військовий автомобіль скоїв наїзд на місцеву мешканку, в результаті чого вона загинула.
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