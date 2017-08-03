П'яний співробітник міністерства влаштував ДТП, – ФОТО
Про це повідомляє dtp.kiev.ua.
Однак начальник управління комунікації ГУ Нацполіції Київської області Микола Жукович не підтвердив і не спростував інформацію про приналежність нетверезого водія до міністерства, повідомляє "24 Канал".
"Неважливо, до якого міністерства або відомства він належить, головне, що він у нетверезому стані сів за кермо і став винуватцем ДТП, через яке постраждали люди, що вже є злочином, і його автомобіль, як знаряддя злочину зараз перебуває на штрафмайданчику", – зазначив Жукович.
Микола Жукович підтвердив, що ДТП сталася з вини водія Renau.
За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.
Нагадаємо, в лютому п'яний прокурор та СБУшник на смерть збили жінку на Одещині.
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