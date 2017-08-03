П'яний співробітник міністерства влаштував ДТП, – ФОТО

Поліція не підтверджує та не спростовує приналежність нетверезого водія до міністерства

Чоловік, який імовірно є працівником Міністерства освіти, вилетів на зустрічну смугу в Ірпені, що під Києвом, і врізався в автомобіль ВАЗ. Водія ВАЗ госпіталізувала "швидка".

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Однак начальник управління комунікації ГУ Нацполіції Київської області Микола Жукович не підтвердив і не спростував інформацію про приналежність нетверезого водія до міністерства, повідомляє "24 Канал".

"Неважливо, до якого міністерства або відомства він належить, головне, що він у нетверезому стані сів за кермо і став винуватцем ДТП, через яке постраждали люди, що вже є злочином, і його автомобіль, як знаряддя злочину зараз перебуває на штрафмайданчику", – зазначив Жукович.

Микола Жукович підтвердив, що ДТП сталася з вини водія Renau.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, в лютому п'яний прокурор та СБУшник на смерть збили жінку на Одещині.