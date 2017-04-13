Писанковий фестиваль у центрі Києва, - ФОТОрепортаж
Їх розмальовували безкоштовно в авторському стилі майстри з усіх регіонів України, кожну – близько двох місяців, інформує "Дзеркало тижня".
Фото: Василь Артюшенко, DT.UA
Фото: Василь Артюшенко, DT.UA
На фестивалі можна побачити також тисячі маленьких писанок и навіть унікальні роботи з гусячих яєць з різьбленими візерунками.
Фото: Василь Артюшенко, DT.UA
Фото: Василь Артюшенко, DT.UA
Біля Софії Київської розміщені роботи дорослих митців, а коло Михайлівського собору – дитячі роботи та інші експонати, які представляють традиційні розписи регіонів України.
Фото: "Ведомости-Украина"
Фото: "Ведомости-Украина"
Фестиваль триватиме до 23 квітня. Головною метою фестивалю організатори назвали примноження радості для людей, а також миру і добра для світу.
Фото: "Ведомости-Украина"
Фото: "Ведомости-Украина"
Нагадаємо, 9 квітня з фестивалю писанок на Софійській площі в Києві поцупили одне з яєць, на якому зображено собаку, однак скоро експонат знайшли та повернули на місце.
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