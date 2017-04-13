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Писанковий фестиваль у центрі Києва, - ФОТОрепортаж

На території великоднього містечка представлено Всеукраїнську колекцію великодніх писанок, яка нараховує 25 тисяч експонатів
У Києві проходить 7-й писанковий фестиваль. 585 метрових яєць виставлені для огляду на Софійській та Михайлівській площах, а також у Володимирському проїзді між ними.
Писанковий фестиваль у центрі Києва, - ФОТОрепортаж Фото Василь Артюшенко, DT.UA

Їх розмальовували безкоштовно в авторському стилі майстри з усіх регіонів України, кожну – близько двох місяців, інформує "Дзеркало тижня".


Фото: Василь Артюшенко, DT.UA


Фото: Василь Артюшенко, DT.UA

На фестивалі можна побачити також тисячі маленьких писанок и навіть унікальні роботи з гусячих яєць з різьбленими візерунками.


Фото: Василь Артюшенко, DT.UA


Фото: Василь Артюшенко, DT.UA

Біля Софії Київської розміщені роботи дорослих митців, а коло Михайлівського собору – дитячі роботи та інші експонати, які представляють традиційні розписи регіонів України.


Фото: "Ведомости-Украина"


Фото: "Ведомости-Украина"

Фестиваль триватиме до 23 квітня. Головною метою фестивалю організатори назвали примноження радості для людей, а також миру і добра для світу.


Фото: "Ведомости-Украина"


Фото: "Ведомости-Украина"

Нагадаємо, 9 квітня з фестивалю писанок на Софійській площі в Києві поцупили одне з яєць, на якому зображено собаку, однак скоро експонат знайшли та повернули на місце. 

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13 04 2017 12:49
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