Рада дозволила навчальним закладам здавати в оренду приміщення

Закон вступить в силу на наступний день після його публікації

Верховна Рада законодавчо врегулювала можливість освітніх установ здавати в оренду приміщення для надання соціально-побутових послуг учасникам навчального процесу.

Відповідний законопроект №9425 про внесення змін до ст.80 закону "Про освіту" за основу та в цілому підтримали 238 народних депутатів на пленарному засіданні парламенту в четвер, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Згідно з прийнятими змінами до закону, як раніше, об'єкти і майно державних і комунальних закладів освіти не підлягають приватизації або використання за освітнім призначенням.

Однак тепер закон встановлює, що освітні установи можуть здавати свої об'єкти і майно в оренду для надання послуг, які не можуть забезпечити самі і які пов'язані з забезпеченням навчального процесу або обслуговуванням учасників освітнього процесу.

Повідомляється, що з січня 2018 року регіональна відділення Фонду державного майна почали відмовляти суб'єктам підприємницької діяльності в укладенні і переукладанні договорів оренди для розміщення на території навчальних закладів їдалень, буфетів та інших соціально-побутових об'єктів, вказуючи, що вони не відповідають освітнім призначенням.

Відділення ФДМ посилалися на розпорядження ч.4 ст.80 закону "Про освіту" від вересня 2017 року і враховують висновки Верховного суду в постанові від січня 2018 року.

"Внаслідок цього суб'єктам підприємницької діяльності, які надавали на території вищих навчальних закладів послуги громадського харчування, відмовлено в укладенні або в продовженні дії договорів оренди, що позбавило співробітників і студентів вищих навчальних закладів можливості харчуватися на території навчального закладу", - сказано в супровідному документі.

Закон вступить в силу на наступний день після його публікації.

Нагадаємо, що депутати Верховної Ради ухвалили в другому читанні та в цілому законопроект №8584, який визначає поняття "булінг" і вводить адміністративну відповідальність за нього.