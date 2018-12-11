Рада ОБСЄ збереться через фейкові "вибори" в ОРДЛО, – Порошенко
"За моїм дорученням, сьогодні, у Відні скликається постійна рада ОБСЄ, де на порядку денному буде лише одне питання незаконні вибори і порушення Росією мінських угод", - сказав Порошенко під час Ради регіонального розвитку, пише УП.
За його словами, незаконні вибори будуть у порядку денному Ради міністрів закордонних справ ЄС, комітету міністрів Ради Європи.
"Ми вимагаємо негайного скликання тристоронньої контактної групи", - додав Президент.
Також Порошенко стверджує, що вся Європа, міжнародні партнери України не визнають незаконних "виборів" в ОРДЛО.
Нагадаємо, з 9 по 11 листопада в окупованих Росією районах Донецької і Луганської областей бойовики проводили вибори ватажків "ДНР" і "ЛНР". Росія заявляла, що визнає результати цих "виборів".
Також, перший заступник голови комітету Ради Федерації РФ з міжнародних справ Володимир Джабаров заявив, що Президент України Петро Порошенко і уряд повинні почати переговори з "законно обраними" ватажками бойовиків окупованих районів Донецької та Луганської областей.
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