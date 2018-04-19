Рада підтримала створення Української помісної церкви

Порошенко наголосив, що Українська православна церква "може стати найбільшою у всьому православному світі"

Верховна Рада України підтримала звернення президента Петра Порошенка про створення Української помісної автокефальної церкви.

Під час виступу у парламенті перед голосуванням Порошенко наголосив, що Українська православна церква "може стати найбільшою у всьому православному світі", а саме питання надання автокефалії є питанням геополітичним.

"Довгоочікуваний нами Томос (декрет про створення помісної церкви й надання їй автономії, — ред.) ще більше укріпить релігійну свободу в Україні. Укріпить міжконфесійний мир, посилить права і свободи громадян, які будуть нарешті єдині і перестануть ділитися на нібито канонічних і неканонічних", — зазначив президент.

"Проти" проголосували представники "Опозиційного блоку". Вони заявили, що таким чином Порошенко "розпочинає президентську кампанію".

"Дуже прикро, що президентська кампанія починається з такого чутливого питання", — заявив глава фракції Опоблоку Юрій Бойко.

Віце-спікерка Ради Ірина Геращенко перед голосуванням наголосила, що Україна серед країн Європи є найбільш толерантною:

"Існують та будуть існувати різні церкви і кожна людина має право обирати свою церкву. Водночас держава матимо право мати єдину церкву".

Нагадаємо, що 17 квітня Петро Порошенко повідомив, що вирішив звернутися до Вселенського патріарха щодо створення автокефалії помісної церкви в Україні та закликав парламентарів підтримати таку його ініціативу.

18 квітня президент України Петро Порошенко зустрівся з представниками українських церков. Патріарх Української православної церкви Київського патріархату Філарет та предстоятель Української автокефальної православної церкви Макарій передали главі держави звернення до Вселенського патріарха Варфоломія про надання українській церкві Томосу про автокефалію.

У Верховній Раді зареєстрували проект постанови про підтримку звернення президента Порошенка до Вселенського патріарха Варфоломія щодо надання декрету про автокефалію православної церкви в Україні.

УПЦ Київського патріархату закликало УПЦ МП підтримати створення помісної церкви. В УПЦ МП заявили, що немає ніяких підстав для визнання іншої православної церкви.