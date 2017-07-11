Рада посилила державні гарантії безпеки дітей

Питання безпеки дітей внесені до законів "Про основи національної безпеки України" та "Про засади внутрішньої і зовнішньої політики"

Верховна Рада внесла зміни до деяких законів України, що стосуються посилення гарантії безпеки дітей. Президентський законопроект №3579 підтримали 249 народних депутатів

Законом посилені державні гарантії безпеки дітей від зовнішніх і внутрішніх загроз у всіх сферах життєдіяльності.

Законом вносяться зміни до закону "Про основи національної безпеки України", згідно з яким, охорона дитинства є однією з важливих сфер національних інтересів України.

Законом також визначено, що зростання небезпеки для життя і здоров'я цивільного населення, передусім дітей, у результаті військових дій та збройних конфліктів є одними з основних загроз національним інтересам і національної безпеки України.

Документом також внесені в закон "Про основи внутрішньої і зовнішньої політики" зміни, згідно з якими забезпечення особливої турботи про дитину та реалізації її прав визначається як принцип внутрішньої політики і відповідно розширюється зміст основних принципів внутрішньої політики в соціальній та гуманітарній сферах.

За словами представника президента України у Верховній Раді Ірини Луценко, охорона дитинства повинна стати однією з основних складових національних інтересів безпеки.

"За останні п'ять років, а особливо зараз, у період війни, тільки від неозброєної агресії щорічно зростає кількість дітей, які стали жертвами злочинів – це близько 8000 дітей. Від розбоїв у 2014 році постраждало 48 дітей, у 2015 – 68, за одинадцять місяців 2016 року – 98, в цьому році - більше 100 дітей, від грабежів - 405, 452, 504 і 545 - у 2017 році", - зазначила Луценко.

Нагадаємо, у Києві 13-річний підліток викликав патрульних, аби врятувати молодшого брата від знущань батька.

