Рада проголосувала за реорганізацію медзакладів у підприємства

Верховна Рада України дозволила реорганізувати заклади охорони здоров'я в комунальні та казенні некомерційні підприємства.

Відповідний законопроект №2309а-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення законодавства з питань охорони здоров'я" підтримали 280 народних депутатів.

Згідно із пояснювальною запискою документу, основною метою законопроекту "є комплексне реформування системи охорони здоров’я України задля створення мережі державних так комунальних закладів охорони здоров’я з достатнім рівнем самостійності для надання ефективного та своєчасного медичного забезпечення населення".

Законом встановлюється низка стимулів, в тому числі фінансових, для такої реорганізації закладів охорони здоров’я, також врегульовуються особливості укладення трудових контрактів з їх керівниками та уточнюються джерела фінансування надання медичної допомоги медзакладами.

За словами голови комітету з питань охорони здоров'я та одного з співавтора законопроекту Ольги Богомолець, нова норма закону дасть поштовх для запровадження більш ефективних форм господарювання в системі охорони здоров'я.

"Закон надасть закладам охорони здоров'я фінансову та управлінську автономію для забезпечення ефективного використання фінансових, матеріально-технічних та кадрових ресурсів", - зазначила Богомолець, презентуючи документ з трибуни парламенту.

Богомолець зауважила, що новий закон не примушує медзаклади реорганізуватись в підприємства, при бажанні вони можуть лишитись на державному утриманні. Ті ж, які вирішать відмовитись від держфінансування, отримають пільгові умови переходу на нову форму діяльності.

Також законопроект, над яким працювали два роки, підтримало Міністерство охорони здоров'я. Про це сказав, взявши слово в Раді, заступник міністра Роман Ілик.

До проекту закону перед голосуванням внесли дві правки, які передбачають створення при закладах охорони здоров'я громадських рад та закріпляють за Кабінетом міністрів право затвердження переліку послуг таких закладів.

З приводу нової норми закону також висловилась заступник голови комітету з питань охорони здоров'я Ірина Сисоєнко. Вона зауважила, що цей закон є фундаментальним і змінює принципи фінансування охорони здоров'я в Україні. Сисоєнко звернула увагу, що законопроект забороняє приватизацію медзакладів.

Нагадаємо, що Кабінет міністрів України на засіданні в середу, 5 квітня, схвалив пакет законопроектів для реформування системи охорони здоров'я, ключовим з яких є проект закону про державні фінансові гарантії надання медичних послуг і забезпечення лікарськими засобами.