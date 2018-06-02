Рада прийняла закон про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю

Верховна рада прийняла у другому читанні проект закону №4666 про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю.

"За" проголосувало 285 депутатів.

Відзначається, що законопроектом передбачено регулювання корпоративних договорів, відомих як "shareholder agreements". Відтепер учасники товариств з обмеженою відповідальністю зможуть створювати наглядові ради в статутах своїх товариств.

"Ухвалення законопроекту дозволить здійснити прорив у відносинах з малим і середнім бізнесом", - прокоментував автор законопроекту, голова Комітету з питань економічної політики, заступник керівника фракції "Народний фронт" Андрій Іванчук.

Також, на думку Іванчука, ухвалення законопроекту сприятиме залученню прямих іноземних інвестицій та закладе передумови для створення нових та розвитку існуючих підприємств.

За словами голови Комітету, прийняття законопроекту регулює законодавство, ухвалене в 1991 році. При тому, що ТОВ - найпоширеніша форма бізнесу в Україні.

Зазначимо, Верховна Рада у вівторок, 6 лютого, прийняла у другому читанні і в цілому законопроект №7114-д про створення кредитного реєстру.

