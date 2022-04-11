Рада ухвалила закон про захист фінансової системи від російських окупантів

Верховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.

Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.

Документ у цілому підтримали 316 нардепів.

За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено:

недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;

розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;

встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.

Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16, 19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи – Politically Exposed Persons) із довічного до 3-х років після обіймання посади.

"До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", – резюмував Железняк.

Раніше повідомлялось, що уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".