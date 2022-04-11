НОВИНИВерховна Рада ухвалила в цілому законопроєкт №8008 щодо захисту фінансової системи України від дій держави, яка здійснює збройну агресію проти України.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Рада ухвалила закон про захист фінансової системи від російських окупантів
Фото: Reuters
Про це повідомив у Telegram нардеп Ярослав Железняк.
Документ у цілому підтримали 316 нардепів.
За словами Железняка, законопроєктом, зокрема, передбачено:
- недопущення до керівництва та управління суб’єктами первинного фінансового моніторингу осіб, які є громадянами рф;
- розширення переліку високоризикових клієнтів громадянами та юридичними особами, які є резидентами рф, та/або діяльність, яких пов’язана з нею;
- встановлення обов’язку для суб’єктів первинного фінансового моніторингу звітувати в Держфінмоніторинг про порогові операції з суб’єктами, пов’язаними з рф.
Нардеп зауважив, що були підтримані правки 16, 19 та 22, якими скоротили строк статусу ПЕП (політично значущі особи – Politically Exposed Persons) із довічного до 3-х років після обіймання посади.
"До другого читання прибрали правку, що до високого ризику ділових відносин відносять осіб, які мають значну економічну та політичну вагу в суспільному житті (олігархів)", – резюмував Железняк.
Раніше повідомлялось, що уряд України призначив Олексія Чернишова головою правління НАК "Нафтогаз України".
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
04 11 2022 13:44 МЕДІА
- ФОТО "Серіал закінчився". Опубліковані супутникові знімки свідчать про те, що російські війська вивели з аеродрому Чорнобаївки всю техніку
- ФОТО NASA опублікувало зображення на якому видно "усмішку" Сонця
- ВІДЕО Для українців розробили інструкцію на випадок ядерного удару
- Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.
- Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян
СТАТТІ