Рада виділила ЦВК 50 млн грн на захист від хакерів

Верховна Рада збільшила фінансування Центральної виборчої комісії з метою захисту інформаційних ресурсів на 49,66 млн гривень.

Про це йдеться у законопроекті №8496, який парламент прийняв у цілому 253 голосами, пише Lb.ua.

Депутати вирішили збільшити видатки загального фонду за бюджетними програмами "Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" і "Функціонування Державного реєстру виборців" на 36,81 млн і 12,85 млн гривень відповідно.

Фінансування здійснюватиметься за рахунок зменшення видатків загального фонду за бюджетною програмою "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" на 49,66 млн гривень.

Нагадаємо, Верховна Рада 18 вересня збільшила склад Центрвиборчкому з 15 до 17 осіб. 20 вересня депутати звільнили 13 членів комісії через завершення терміну їх повноважень і призначила 14 нових членів комісії. 5 жовтня на засіданні ВР ці 14 членів Центральної виборчої комісії склали присягу членів комісії і приступили до виконання повноважень у Центрвиборчкомі, провели перше засідання та обрали керівний склад комісії. Головою ЦВК стала Тетяна Сліпачук, заступниками голови – Олег Конопольський та Євген Радченко, секретарем – Наталія Бернацька. Водночас свої посади зберігають обрана у квітні 2014 за квотою "Свободи" Катерина Махніцька, а також Олег Діденко, що обирався за квотою партії "УДАР", строк повноважень яких закінчується у 2021 році.

За словами представника президента у парламенті Ірини Луценко, у ЦВК лишається одне вакантне місце, яке є квотою фракції Опозиційного блоку.