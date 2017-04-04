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В Україні змінено правила руху автівок на перехрестях

Досі в Україні не було єдиного правила пріоритетності доріг під час проїзду таких перехресть
Верховна Рада встановила, що на перехрестях з круговим рухом пріоритет мають машини, що вже рухаються ними по колу.
В Україні змінено правила руху автівок на перехрестях Фото:i.lb.ua

За відповідний законопроект №4246 "Про внесення змін до статті 41 Закону України "Про дорожній рух" (щодо пріоритетності транспортних засобів, які рухаються по колу)" проголосували 234 депутати.

За словами автора ініціативи нардепа Михайла Папієва, прийняття закону дозволить знизити аварійність на перехрестях, де організовано круговий рух.

Пояснюючі необхідність таких змін, депутат поскаржився, що зараз не на всіх автошляхах є дорожня розмітка та знаки, також у кожному місті діє своє правило перетину перехресть з рухом по колу, що спричиняє аварійність на таких ділянках.

"Тому сьогодні в суспільстві затребувані зміни, якими б запроваджувалися єдині правила перетину транспортними засобами перехресть, де організовано круговий рух", - йдеться у пояснювальній записці до законопроекту.

Нагадаємо, з початку літа в Україні введуть нові екзаменаційні завдання для отримання водійського посвідчення.

 
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04 04 2017 14:43
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