З літа в Україні введуть нові тести для отримання водійського посвідчення

Квитків, які можна завчити заздалегідь, більше не буде

З початку літа в Україні введуть нові екзаменаційні завдання для отримання водійського посвідчення.

В Головному сервісному центрі МВС відбулася презентація цих завдань для складання іспитів на отримання посвідчення водія, пише УНІАН.

"Головна новація полягає в тому, що характер питань в екзаменаційних білетах буде залежати від того, на яку категорію водійського посвідчення буде здавати іспити претендент", — розповів виконуючий обов'язки директора центру Владислав Криклій.

Він пояснив, що для тих, хто буде отримувати посвідчення для управління мотоциклом або легковим автомобілем, не буде питань про тоннажність вантажних автомобілів, глибину протектора їх коліс і подібних питань, що стосуються вантажівок і автобусів.

За словами Криклія, ще однією новацією стане автоматичний вибір комп'ютером 20 питань для кожного, хто проходить теоретичне оцінювання знань правил дорожнього руху.

Він пояснив, що квитків, які можна завчити заздалегідь, більше не буде.

Також він додав, що, як і раніше, в 20 питаннях можна зробити 2 помилки, щоб здати іспит. Однак і тут є новація: якщо учасник не відповів на принципово важливий для безпеки дорожнього руху питання, то програма автоматично запропонує йому ще кілька подібних питань під час іспиту.

У свою чергу перший заступник директора сервісного центру Сергій Гончаров повідомив, що також в цьому році планується внести зміни і в процес здачі практичного іспиту — будуть введені відеокамери, які дозволять контролювати сам процес.

Він зазначив, що відеофіксація дозволить усунути суб'єктивний фактор оцінювання учня, коли екзаменатор зможе знизити оцінку майбутньому водієві.

Також в сервісному центрі заявили, що нові екзаменаційні квитки введуть уже на початку літа. А протягом березня вони будуть винесені на громадське обговорення.