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Радецький пов'язує обшуки в своєму кабінеті із законопроектом про "перезавантаження НАПКА"

Заступник голови НАПКА також сказав, що тиск відчуває не тільки він сам, але і члени його сім'ї
Заступник глави Національного антикорупційного агентства із запобігання корупції України Руслан Радецький пов'язує проведені напередодні у нього в робочому кабінеті обшуки з майбутнім розглядом Верховною Радою законопроекту про "перезавантаження НАПКА".
Радецький пов

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".

"На наступному тижні передбачається розгляд Радою законопроекту про запобігання корупції, яким передбачається "перезавантаження" НАПКА. Можливо, таким чином деякі політичні сили намагаються таким шляхом знайти більшість серед членів Агентства", - заявив Радецький.

Заступник голови НАПКА також сказав, що тиск відчуває не тільки він сам, але і члени його сім'ї.

Нагадаємо, що 15 червня правоохоронці провели обшуки в службовому кабінеті заступника голови НАЗК Руслана Радецького в рамках досудового розслідування за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.

"Дійсно, з ранку, відповідно до рішення суду, проводяться певні процесуальні дії щодо члена НАПКА пана Радецького. Йдеться про фальсифікацію документів. Триває розслідування", - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков журналістам у четвер у Києві.

11 квітня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" (щодо вдосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції)" (№ 6335).

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16 06 2017 22:22
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