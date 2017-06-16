Радецький пов'язує обшуки в своєму кабінеті із законопроектом про "перезавантаження НАПКА"
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Інтер" в п'ятницю ввечері, пише "Інтерфакс-Україна".
"На наступному тижні передбачається розгляд Радою законопроекту про запобігання корупції, яким передбачається "перезавантаження" НАПКА. Можливо, таким чином деякі політичні сили намагаються таким шляхом знайти більшість серед членів Агентства", - заявив Радецький.
Заступник голови НАПКА також сказав, що тиск відчуває не тільки він сам, але і члени його сім'ї.
Нагадаємо, що 15 червня правоохоронці провели обшуки в службовому кабінеті заступника голови НАЗК Руслана Радецького в рамках досудового розслідування за фактом використання завідомо підроблених документів та подачі їх до Київської міської кваліфікаційної комісії адвокатури - з метою отримання свідоцтва на право зайняття адвокатською діяльністю.
"Дійсно, з ранку, відповідно до рішення суду, проводяться певні процесуальні дії щодо члена НАПКА пана Радецького. Йдеться про фальсифікацію документів. Триває розслідування", - сказав міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков журналістам у четвер у Києві.
11 квітня Кабінет міністрів України вніс до Верховної Ради України законопроект "Про внесення змін до закону України "Про запобігання корупції" (щодо вдосконалення порядку організації роботи Національного агентства з питань запобігання корупції)" (№ 6335).
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО Суд зобов'язав ГПУ відкрити справу проти партії Тимошенко, - розслідування
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків