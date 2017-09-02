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Радіостанції "Шансон", "Kiss FM" та інші оштрафовані на понад 500 тис грн

Радіостанціями порушена частин 2 чи 5 статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення"
Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення 9 лютого оштрафувала ТОВ "Телерадіокомпанія" Шансон", КК "ТІР "ЮТАР" ("Kiss FM") та інші радіостанції за порушення закону про виконання квот на обсяг пісень і ведення ефіру українською мовою.
Радіостанції "Шансон", "Kiss FM" та інші оштрафовані на понад 500 тис грн Фото: 112.ua

Нацрада відзвітувала, що визнала порушення радіостанціями частин 2 чи 5 статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", інформує "Українська правда".

Розмір штрафів для мовників становив: УК "Телебачення і радіомовлення "Ютар ("Kiss FM") – 215 600,00 грн., ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон" – 125 726,40 грн., ТОВ Незалежної ТРК "Ірта" – 25 864,00 грн.

ТОВ "Телерадіокомпанія Маяк" матиме сплатити 4 040 грн., "Телерадіокомпанія "Скіфія" у формі ТОВ – 33 600,00 грн., ТОВ "Радіо "Нова хвиля" – 36 360,00 грн., ТОВ "Телерадіокомпанія "Сімон" – 37 800,00 грн., ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Мастер" – 39 600,00 грн. 

Загальна сума штрафних санкцій становить понад 500 тисяч грн.

Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла рішення про штраф радіо "Шансон" за трансляцію пісні, що вихваляє російський військово-морський флот.

Раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 8 листопада призначила чергову позапланову перевірку київської радіостанції "Шансон".

Відзначимо, що Нацрада вже призначала позапланову перевірку радіо "Шансон" у серпні через подібні причини. Тоді в ефірі було зафіксовано пісню Аріни Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), у якій прославлявся російський спецназ.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки радіо "Шансон", Kiss FM, "Ретро ФМ" і харківської М FM Харків у зв'язку з порушеннями закону про квоти на україномовні пісні.

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09 02 2017 15:38
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