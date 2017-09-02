Радіостанції "Шансон", "Kiss FM" та інші оштрафовані на понад 500 тис грн
Нацрада відзвітувала, що визнала порушення радіостанціями частин 2 чи 5 статті 9 Закону України "Про телебачення і радіомовлення", інформує "Українська правда".
Розмір штрафів для мовників становив: УК "Телебачення і радіомовлення "Ютар ("Kiss FM") – 215 600,00 грн., ТОВ "Телерадіокомпанія "Шансон" – 125 726,40 грн., ТОВ Незалежної ТРК "Ірта" – 25 864,00 грн.
ТОВ "Телерадіокомпанія Маяк" матиме сплатити 4 040 грн., "Телерадіокомпанія "Скіфія" у формі ТОВ – 33 600,00 грн., ТОВ "Радіо "Нова хвиля" – 36 360,00 грн., ТОВ "Телерадіокомпанія "Сімон" – 37 800,00 грн., ТОВ "Телерадіовидавнича компанія "Мастер" – 39 600,00 грн.
Загальна сума штрафних санкцій становить понад 500 тисяч грн.
Нагадаємо, що Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла рішення про штраф радіо "Шансон" за трансляцію пісні, що вихваляє російський військово-морський флот.
Раніше Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 8 листопада призначила чергову позапланову перевірку київської радіостанції "Шансон".
Відзначимо, що Нацрада вже призначала позапланову перевірку радіо "Шансон" у серпні через подібні причини. Тоді в ефірі було зафіксовано пісню Аріни Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), у якій прославлявся російський спецназ.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки радіо "Шансон", Kiss FM, "Ретро ФМ" і харківської М FM Харків у зв'язку з порушеннями закону про квоти на україномовні пісні.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: