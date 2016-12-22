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Нацрада оштрафувала радіо "Шансон" за пропагандистську пісню

Сума штрафу склала 294 тис гривень
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення винесла рішення про штраф радіо "Шансон" за трансляцію пісні, що вихваляє російський військово-морський флот.
Нацрада оштрафувала радіо "Шансон" за пропагандистську пісню Фото: radioukr.com.ua

Зокрема, про це повідомляє член Національної ради Сергій Костинський.

"Радіостанція "Шансон" отримала від Національної ради санкцію штраф (25% від ліцензійного збору - 294 тис грн) за трансляцію пісні Дениса Майданова "Тихий океан". В трансляції цієї пісні вбачаємо популяризацію та пропаганду ВМФ держави-агресора", - написав він у Facebook.

Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 8 листопада призначила чергову позапланову перевірку київської радіостанції "Шансон".

Раніше Нацрада вже призначала позапланову перевірку радіо "Шансон" у серпні через подібні причини. Тоді в ефірі було зафіксовано пісню Аріни Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), у якій прославлявся російський спецназ.

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки радіо "Шансон", Kiss FM, "Ретро ФМ" і харківської М FM Харків у зв'язку з порушеннями закону про квоти на україномовні пісні.

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22 12 2016 17:50
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