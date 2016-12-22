Нацрада оштрафувала радіо "Шансон" за пропагандистську пісню
Зокрема, про це повідомляє член Національної ради Сергій Костинський.
"Радіостанція "Шансон" отримала від Національної ради санкцію штраф (25% від ліцензійного збору - 294 тис грн) за трансляцію пісні Дениса Майданова "Тихий океан". В трансляції цієї пісні вбачаємо популяризацію та пропаганду ВМФ держави-агресора", - написав він у Facebook.
Нагадаємо, Нацрада з питань телебачення і радіомовлення 8 листопада призначила чергову позапланову перевірку київської радіостанції "Шансон".
Раніше Нацрада вже призначала позапланову перевірку радіо "Шансон" у серпні через подібні причини. Тоді в ефірі було зафіксовано пісню Аріни Крамер "Сегодня все спокойно" ("Спецназ"), у якій прославлявся російський спецназ.
Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланові перевірки радіо "Шансон", Kiss FM, "Ретро ФМ" і харківської М FM Харків у зв'язку з порушеннями закону про квоти на україномовні пісні.
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